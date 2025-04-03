港隊奪冠李思穎着走白戰衣

港隊「小女車神」李思穎昨在環泰國公路賽煞科站，有隊友配合下發揮團隊精神，獲得季席，連續3站均踏上頒獎台，並且成功奪得最佳U23車手的白色戰衣；至於港隊則合力贏得隊際總冠軍。

今回港備戰國際場地盃 一連3天的環泰賽最後一站進行70公里繞圈賽，港隊以亞運金牌得主楊倩玉為首，加上關旨君、梁寶儀及梁穎儀，為李思穎「護航」，留前鬥後，最終今站以1小時48分42秒第3名衝過終點，東道主車手Jutatip Maneephan連續3站奪冠，霸氣衝線，並奪得代表總冠軍的黃色戰衣。

至於李思穎經過3天爭逐後，成績累計6小時34分07秒，強勢贏得U23最佳車手的榮譽，穿走白色戰衣，而總成績亦僅負於Jutatip Maneephan，位列亞席，同時，Ceci在衝刺王競逐上以47分獲得亞軍，泰國的Jutatip Maneephan則以57分的優勢，擸走綠色戰衣，成為今屆賽事大贏家。港隊今日將回港，並準備本月中在香港單車館舉行的國際場地盃暨全運測試賽。