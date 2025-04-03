MVP曾湛元下季留效南華

昨日甲一男籃勁旅南華宣布，應屆甲一最有價值球員（ＭＶＰ）曾湛元下季將會留效。另外永倫籃球隊同日宣布，45歲小前鋒周迎堅下季將續任隊長，連續效力19年的他是現役效力相同球隊最長時間的球員。

南華發文感謝後衞曾湛元多年來付出，期待來季合力爭取錦標：「曾湛元從2012年起已跟隨本會成為青訓球員，其後由Ｕ12梯隊中開始代表本會參與不同康文盃、健康盃及乙組銀牌、聯賽等賽事。接下來18歲的他於2018年升上甲一南青，跟隨其他前輩吸取經驗，之後更升上大隊南華，協助南華於2019及2020至2022年球季中奪得本地冠軍。本年度2024至2025球季，元仔更加自律努力，最終帶領球隊重奪香港甲一聯賽總冠軍，更以壓倒性既實力取得當屆總決賽最有價值球員。」南華另透露將有「重大消息」宣布，預計會有重鎊轉會消息。

45歲周迎堅續任永倫隊長 同日，永倫宣布周迎堅亦會留隊，續任隊長一職。身高1米90的周迎堅2006年以居港球員身份加盟永倫，並於2008年展開甲一生涯，自此成為球隊主力。上季周迎堅以隊長身份協助永倫於銀牌賽奪冠，聯賽奪亞。

永倫主帥霍嘉銘對此表示歡迎：「周迎堅的堅持和專業精神是我們球隊的重要資產。他不僅在場上表現出色，也在場外對年輕球員的成長起着關鍵作用。我相信在新賽季，他將繼續帶領我們向更高的目標邁進。」