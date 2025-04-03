男隊入正賽女隊交足貨 港籃3×3拚搏唔失禮

香港男女子籃球隊早前於FIBA 3×3亞洲盃表現拚搏，男子隊外圍賽連贏4場，首次闖入正賽，女子隊亦在外圍賽大勝兩場，最後2分僅負中華台北無緣正賽。林俊達認為港隊取得突破屬好開始，冀未來會有更多資源投放於3×3發展。至於女將唐曉蕾認為港隊如有系統地訓練3×3，有力與亞洲球隊抗衡。

香港男子隊今屆外圍賽連贏4場首次晉級正賽，最終不敵新加坡和蒙古止步分組賽，但第12名完成亦創隊史最佳成績。林俊達今屆賽事擔任港隊主力得分球員，連計外圍賽6戰平均取全隊最高的7.2分，他感激獲港隊徵召，同時感謝團隊努力：「首先可以再次入選代表港隊打亞洲盃3×3感到非常開心！今次是港隊第一次入正賽，我們賽前約個半月開始練習，加上明Sir（黃志明）幫我們準備好多，包括賽前部署、戰術部署等等，令到我們賽前已清楚對手的特性，比較得心應手。多謝團隊，上至領隊，下至物理治療師，他們都用盡100%去付出，令到我們可以全心全意去比賽。」

林俊達期待投放更多資源 林俊達亦期待未來香港能投放更多資源在3×3發展：「今次入到正賽是一個好開始！香港大部分資源都放在五人籃球，但其他國家或地區3×3會有職業隊，甚至有職業聯賽。如果香港可以參考其他國家的3×3發展方向，我認為在不久將來可以再有突破。」10月全運會將是港隊下個大賽，「阿達」表示期待再度為港披甲上陣，爭取佳績。

女子隊方面，世界排名第18位的香港女籃表現亦不失禮，外圍賽先後大勝印度和關島。最後一場「Win or go home」的生死戰迎來上屆4強止步的中華台北，對手派出杭州亞運代表徐詩涵以及效力WCBA安徽女籃的劉希曄等人，但港隊面對強敵未有怯場，由唐曉蕾轟入全場最高7分，帶領球隊最後1分鐘領先17比15。可惜對手把握罰球機會拖至加時賽，港隊最後以17比19僅負，小組排次名錯失正賽資格，總成績為23隊中排第14名。

唐曉蕾︰已發揮應有水平 第3次出戰亞洲盃的唐曉蕾表示港隊表現有進步，賽果顯示港隊與國際水平差距在於經驗：「今次是我距離入打正賽最近的一次，老實說原本我們期望不大，但最後一場加時輸波，的確好可惜，比賽尾段可以見到我們經驗不足。今次以全新陣容出戰，我覺得我們能力範圍內已經打得好好，落到場個個都搏晒命，大家都發揮到自己應有的角色。」

唐曉蕾表示港隊如有更充足準備，相信未來有力立足於亞洲3×3籃壇：「今次證明香港女子籃球員個人能力愈來愈好，由前兩年只贏兩場，到今年差少少入正賽，香港球員缺乏的是比賽經驗及有系統的訓練，相比起台灣，他們有職業3×3團隊和聯賽，我相信只要肯早點開始和認真準備，我覺得比賽結果有機會會不同。如果香港會專注發展3×3的話，我相信我們可以抗衡亞洲其他國家。」文：余樂詩