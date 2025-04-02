入波幫理大封王潘沛軒：我仲係得嘅
「2024-25年度大專盃男子足球比賽」季軍及冠軍戰，上周六在聯校運動中心上演。理大憑傑志射手潘沛軒及梁僖朗各建一功，決賽以2比1反勝城大，繼2018-19學年後再度封王。
決賽當日撞正冠忠南區對傑志的港超聯，理大變陣派出潘沛軒、葉卓文、李樂謙、容昊、顏翱天、吳栢希正選披甲，城大方面則有張廣然、陳浩嘉和林千裕3名港超兵擔正。
9人應戰頂到尾
城大19分鐘由隊長周睿弘射入12碼領先，易邊後理大反撲，60分鐘潘沛軒近門追成1比1，78分鐘到梁僖朗接應角球頂入。理大之後更有好消息，陳傲軒、馬斐和陳潤潼3人在港超結束後趕到現場，並先後入替。兩隊之後爆發衝突，梁僖朗因打架被罰紅牌，臨完場前陳潤潼兩黃一紅被逐離場，理大9人應戰，惟人數佔優的城大圍攻不果，理大贏2比1封王，實現大專盃男女子同時稱霸。
潘沛軒是役獲傑志放人出戰大專盃，更成功攻入1球，他賽後表示：「始終最近喺超聯少出場，亦好耐冇入過波，希望呢球攞番啲信心，同想向（傑志）教練證明自己仲係得嘅！」圖、文：李浚湣
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