入波幫理大封王潘沛軒：我仲係得嘅

「2024-25年度大專盃男子足球比賽」季軍及冠軍戰，上周六在聯校運動中心上演。理大憑傑志射手潘沛軒及梁僖朗各建一功，決賽以2比1反勝城大，繼2018-19學年後再度封王。

9人應戰頂到尾

城大19分鐘由隊長周睿弘射入12碼領先，易邊後理大反撲，60分鐘潘沛軒近門追成1比1，78分鐘到梁僖朗接應角球頂入。理大之後更有好消息，陳傲軒、馬斐和陳潤潼3人在港超結束後趕到現場，並先後入替。兩隊之後爆發衝突，梁僖朗因打架被罰紅牌，臨完場前陳潤潼兩黃一紅被逐離場，理大9人應戰，惟人數佔優的城大圍攻不果，理大贏2比1封王，實現大專盃男女子同時稱霸。