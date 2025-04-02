桌球「保A」吳安儀減壓助封后

香港桌球「四眼Cue后」吳安儀周日於英國公開賽力挫「世一」勒查露成功衞冕，昨日隨港隊返港備戰5月女子桌球世界錦標賽。「安儀」表示歡迎桌球未來兩年維持體院「A級」精英運動項目的決定，認為這是對運動員的肯定。

吳安儀在英國收穫個人第22座排名賽錦標，登上史上最多錦標女球手前5名。她透露賽前收到世界巡迴賽資格及桌球留在體院精英A級項目的消息，推動自己做到最好：「兩個好消息令我減去一些壓力，加上近期我正鑽研一些技術，比賽中見到成效。其實近年桌球整體發展有進步，不但舉辦大賽，另外開始有校際比賽，相信桌球續留體院可令家長和運動員更放心。」吳安儀6月再次參戰職業巡迴賽，對此她珍而重之：「相信隨着自己更熟悉環境，會有更好發揮，但始終這個機會等了兩年，不想白白浪費，盡量享受每場比賽。」

陳惠琳：確信未來可發展 另一港隊女將陳惠琳同樣有驚喜，闖入8強不敵勒查露，另外在Ｕ21組別奪得亞軍。即將升上成年組的她表示，桌球續留體院令她對前途重拾信心：「這是我離職業球手最近的一次，雖然未能奪冠留有遺憾，但我在成年組會繼續努力。現在桌球可留在體院，會繼續有教練及資源幫助，令我確信這是一條可發展的路。」余樂詩報道