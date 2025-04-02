Big 4爭霸冠忠南區最兇猛攔路虎

今季「中銀人壽香港超級聯賽」僅餘7輪賽事，大埔、東方、理文及傑志鬥得難分難解，最終王者誰屬，Big 4對撼屬關鍵外，他們面對其餘5隊嘅成績，亦非常重要。

今季港超聯完成20周，最惡攔路虎非冠忠南區莫屬，雖然這支區隊現時僅排第6，但Big 4當中有3隊試過在其身上失分，包括傑志頭兩循環跌4分，另外大埔作客香港仔，以及理文於主場都只能打和南區，暫時總共令Big 4跌8分。

冠忠南區餘下對Big 4賽程

4月5日（六）3:00pm 主場 Vs 理文

5月3日（六）3:00pm 作客 Vs 大埔

今季初次升班的九龍城，球員以老帶新下演出一直非常穩定，贏盡球迷掌聲！尤記得去年9月22日深水埗運動場主場出擊，大部分時間領先下，逼得東方出盡九牛二虎之力，補時階段才追和1比1搶回1分；至今年2月26日作客旺角場，九龍城竟然在落後兩球劣勢下，以3比2反勝傑志，踢出升上港超以來代表作！

九龍城餘下對Big 4賽程

4月6日（日）3:00pm 主場 Vs 大埔

5月5日（一）3:00pm 作客 Vs 東方

5月11日（日）3:00pm 主場 Vs 理文

港會目前敬陪末席，但面對列強不乏佳作，榜首大埔年初作客港會場慘敗0比2，3分盡失令人大跌眼鏡。上周六作客旺角場，港會在落後1球下，憑比提入球逼和「2哥」東方1比1，總共令榜首雙雄失5分，唔到你唔服！

港會餘下對Big 4賽程

4月26日（六）3:00pm 作客 Vs 傑志

5月4日（日）4:30pm 主場 Vs 理文

至於北區亦試過在開季首周主場和傑志1比1，同樣不容小覷，而要數Big 4「好朋友」，非標準流浪莫屬，事關他們今季聯賽面對Big 4錄得全敗，且看餘下賽事能否作出「零的突破」。