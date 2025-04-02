李思穎：我要變最強！

李思穎

認清與頂尖距離 決心將勤補拙 去年巴黎奧運，李思穎（Ceci）形容是單車生涯一大挫折，但同時亦是認清自己的一次機會，這位香港「小女車神」將勤補拙、改善弱點，誓要追上世界級選手。踏入2025年，Ceci再迎突破，於公路單車亞錦賽首奪獎牌，場地賽更進帳1金3銀1銅：「以前我只希望挑戰強手，現在我想變得更強，甚至最強！」

「牛下女車神」李慧詩退役後，下月滿24歲的Ceci成為香港單車隊新焦點，去年她首次踏上五環舞台，是「亞洲車神」黃金寶後首位在奧運兼戰公路和場地單車兩項的港將，更成為香港首位完成奧運公路賽的女將，惟主項場地單車全能賽僅名列20位，未能達到賽前定下的前10名目標。對於表現未如理想，賽後Ceci自責痛哭，回程機上不斷翻看比賽片段，希望找出答案：「比賽時到底在想甚麼？」

改善信心不足易受影響 巴黎奧運賽果無疑令Ceci心碎，她坦言花了近3個月時間才能收拾心情，慶幸能回復自信、重新出發：「比賽時我常常腦海中一片空白，我相信原因其一是信心不足，其二是比賽時容易受對手節奏影響，以致踩不出賽前部署，太過被動。奧運失敗令我更用心和努力去訓練，因為我見識到世界頂級選手的最強姿態，知道距離後，我會一步步去追。」

為追趕世界級水平，Ceci奧運後刻意加大訓練量：「我覺得別人做到，我都應該做得到。奧運前我們大多寓賽於操，但我需要更多訓練來提升狀態，奧運後先在港作系統性訓練，時間由每周約15小時增至18、19個小時，訓練量足夠的話，比賽就會更有信心。」

公路亞錦賽獲牌突破自我 港隊早前有一個半月時間在澳洲集訓，Ceci於當地場地單車錦標賽收穫1金2銅，狀態大勇。其後2月泰國彭世洛府舉行的公路亞錦賽，Ceci聯同劉允祐、繆正賢、伍柏亨、梁穎儀及楊倩玉奪得男女混合團隊計時賽銅牌，之後更在女子精英組個人賽首度摘銅，成為2017年楊倩玉奪金後，首位贏得此項目獎牌的港將，賽後她喜言：「很開心可以專注地按自己計劃去踩，不受其他車手影響，最終拿到第3名，而且是第一次拿到獎牌，對我來說是個肯定。」

早前馬來西亞亞洲場地單車賽繼續成為Ceci的舞台，女子捕捉賽奪金，升上成人組後首次穿起冠軍戰衣，另外淘汰賽、麥迪遜（夥拍梁穎儀）及全能賽均獲銀牌，女子團體追逐賽聯同楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀摘銅，連計公路賽事勁擸7牌。Ceci坦言最後一日的全能賽表現有改善空間：「今次出戰較多項目，未來會專注加強體力，最開心是公路賽贏獎牌，因為是最難的。」

視世錦賽全運會為兩大目標 獲提名競逐「國泰2024年度香港傑出運動員」的Ceci，視年尾世錦賽及全運會為兩大目標，4年前贏得全運會公路賽金牌的她期望再踏頒獎台：「世錦賽目標是全能賽踩入前10，至於全運會，上屆我拿到全能賽第4名，今年希望可以贏獎牌，同時公路賽力爭衞冕。」今年她更獲委任為第68屆體育節大使，對此深感榮幸：「很開心能宣傳運動、推廣健康生活，希望有更多人踩單車。」圖：余樂詩、李芷韻

資料來源：港協暨奧委會《奧訊》