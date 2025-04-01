3表姊妹齊做「袋鼠兵」多芙︰勝在有默契

8強戰妮遜與表妹多芙都有達陣，協助澳洲以35比5力挫美國。21歲的Lala入球後做出慶祝手勢，賽後她解釋是毛利語「家庭」的意思，又謂隊友付出的努力值得認同：「球隊表現拚搏，大家都全力為勝利而戰。今仗我沒有想過會入波，機會突然來到，我就把握好，那刻真的非常興奮！其實能和兩位表姐一起入選國家隊是夢想成真，外出比賽時我們也不時會同房，大家感情很好，今仗能和Faith一起取得入球感覺亦很夢幻。」■余樂詩報道