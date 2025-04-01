3表姊妹齊做「袋鼠兵」多芙︰勝在有默契
今屆七人欖球世界系列賽香港站中，澳洲女隊一路殺入決賽，最終收穫亞軍。有趣的是，澳洲陣中除「莉維姊妹」之外，還有帕姬、妮遜（Faith）和多芙（Lala）這個「表姊妹」組合，其中Lala直言，「默契」就是球隊成功的關鍵。
與表姐同獲達陣感覺夢幻
今屆「袋鼠女兵」平均年齡僅21.5歲，陣中除坐擁曾出戰巴黎奧運的「莉維姊妹」麥迪臣及蒂根，更有3位表姊妹——帕姬、妮遜及多芙，其中「表妹」多芙母親的堂兄弟是已故新西蘭「All Blacks」球星Norman Berryman，整個家族與欖球結下不解緣。
8強戰妮遜與表妹多芙都有達陣，協助澳洲以35比5力挫美國。21歲的Lala入球後做出慶祝手勢，賽後她解釋是毛利語「家庭」的意思，又謂隊友付出的努力值得認同：「球隊表現拚搏，大家都全力為勝利而戰。今仗我沒有想過會入波，機會突然來到，我就把握好，那刻真的非常興奮！其實能和兩位表姐一起入選國家隊是夢想成真，外出比賽時我們也不時會同房，大家感情很好，今仗能和Faith一起取得入球感覺亦很夢幻。」■余樂詩報道
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