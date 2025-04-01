第22冠！吳安儀衞冕英國公開賽

香港「四眼Cue后」吳安儀周日在沃爾素爾舉行的英國女子桌球公開賽，驚險地以4比3力挫「世一」泰國的勒查露，成功衞冕后冠，迎來今季第2冠。

追平名宿躋身史上Top5 吳安儀與勒查露出戰英國女子公開賽分別過關斬將，在決賽再相遇，「安儀」開局即頻頻「起迫」，並一度拋離3比0，惟勒查露即使落後下都繼續施壓，追至3比3平手，幸而吳安儀在決勝局成功把握機會，最終以4比3獲勝，繼去年8月在美國公開賽奪冠後，贏得今季第2項排名賽冠軍。值得一提，這是自吳安儀於2012年首次奪冠以來，生涯第22個排名賽冠軍，追平了希利亞德的紀錄，躋身WWS史上最成功的5名選手之列。

吳安儀賽後表示：「很開心可以成功衞冕，這場比賽狀態幾好，多次『起迫』，還做出了一棒最高度數113，我覺得今仗比賽自己放得開去比賽，可能是因為已取得桌球職業巡迴賽資格，而且比賽前天知道桌球項目可以繼續留在體院，少了一點壓力。」安儀目前已回港，稍作休息後將轉戰東莞爭逐女子世界錦標賽。