網球之路跌碰中前行黃澤林︰全部捱返嚟！

香港網球「一哥」黃澤林早前勇闖邁阿密網賽第3圈，創下香港球手ATP 1000級賽事最佳成績，這位20歲球手近日回港放假「叉電」，並於昨日亮相受訪。一向樂天的Coleman坦言職業網球世界競爭極大，自己網球生涯一直在跌碰中摸黑前行，由沒有排名走到今天，「沒有捷徑可走，全是捱回來」：「我相信我有自己的路，我的時機會來的。」

黃澤林上周以外卡身份出戰邁阿密網球大師賽，不但連續兩年闖進正賽，更以盤數2比1擊敗世界排名14的美國球手舒爾頓，成為近10年排名第2低球手（世界排名第182）晉級32強，震驚網壇。對此創舉，Coleman表示因感覺舒爾頓輕敵，故很想為「香港網球」爭一口氣：「香港很少網球員能去到外面，外界難免會覺得我沒他們那麼厲害，但我就是要讓你知道，我是不同的，亦可以有着你們一樣的能力。」

這個假期，Coleman入場觀看七欖賽事、參與YouTube直播、逛美術展，來到展覽的「許願池」前寫下願望：「我希望開開心心做我喜歡做的事。」他罕有地談及職業網球員的辛酸：「雖然我20歲、職業生涯剛開始，但對我來說，很多時候都是很失望，不斷輸、跌到谷底，你要學懂怎樣拉自己一把，因為別人不會可憐你，外面就是這麼難的。但你要從中學習，怎去『bounceback』（反彈），幸好我有很好的團隊、家人、朋友，所以我經常感謝他們是有原因的。」他希望以自己經歷為例子，鼓勵香港年輕球員相信自己。

下個目標躋身Top 100 黃澤林下月將轉戰泥地賽，分戰巴塞隆拿公開賽及打馬德里公開賽，備戰法網。他表示：「下一個目標是爭入世界頭100，還有繼續打大滿貫，做一些我小時候就想做的事。小時候我還是很肥的時候已想着要打大滿貫，和世界最頂尖的球手比賽、贏冠軍。」■圖、文：李章杰、余樂詩