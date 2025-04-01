重演2005歐聯決賽 占士︰期待睇施洛領軍
今夏「香港足球盛會2025」其中一場戲碼，為2005年歐聯決賽翻版，由利物浦火併ＡＣ米蘭。其中曾於年初出戰賀歲盃的紅軍「傳奇門神」占士，對於啟德主場館讚不絕口，表示相當期待在施洛領軍下，於啟德重演這場經典對決。
雖然距離大戰尚有一段時間，占士原來日前已到啟德主場館觀賞香港七欖，率先「踩場」︰「這次的體驗和氣氛非常棒，啟德體育園的開合式天幕真是一個特別的設計，7月的比賽在這座新場館舉行，正是合適的選擇。」談到今季有望重奪英超錦標的利物浦，占士則給予領隊施洛高度評價：「施洛的戰術和溝通能力都十分出色，球員們在他的帶領下有很大進步，絕對有潛力成為球隊的傳奇主帥。如果繼續保持這樣的表現，很大機會奪走今季英超獎盃，亦代表7月香港即將迎來這位未來冠軍教頭。」
巴里斯盼燃起球迷熱情
至於ＡＣ米蘭名宿巴里斯，同樣對「利A大戰」感到興奮，相信將再次點燃球迷熱情：「我們非常興奮和高興能夠參加這個活動，與利物浦重聚，這是一場與眾不同的比賽，近幾次的對碰一直充滿火藥味，無論是管理層、球隊還是我自己，我們都非常期待能在香港展現這場盛事。」
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