重演2005歐聯決賽 占士︰期待睇施洛領軍

雖然距離大戰尚有一段時間，占士原來日前已到啟德主場館觀賞香港七欖，率先「踩場」︰「這次的體驗和氣氛非常棒，啟德體育園的開合式天幕真是一個特別的設計，7月的比賽在這座新場館舉行，正是合適的選擇。」談到今季有望重奪英超錦標的利物浦，占士則給予領隊施洛高度評價：「施洛的戰術和溝通能力都十分出色，球員們在他的帶領下有很大進步，絕對有潛力成為球隊的傳奇主帥。如果繼續保持這樣的表現，很大機會奪走今季英超獎盃，亦代表7月香港即將迎來這位未來冠軍教頭。」