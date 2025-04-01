紅軍鬥A米+北倫敦打吡 4大英意勁旅7月啟德獻技

穆罕默德沙拿

啟德體育園外隊賽第一擊！「香港足球盛會2025」昨日舉行發布會，主辦方TEG Sports宣布阿仙奴、利物浦及熱刺3支英超球隊，連同意甲勁旅AC米蘭將會在7月底訪港獻技，並進行兩場友賽，門票最平更為港幣399元。

■圖、文：李浚湣、文嘉靖

是日發布會除TEG Sports總監Rachael Carroll、啟德體育園行政總裁莊澤基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、足總會會長貝鈞奇外，4支將在暑假訪港的球隊皆有派名宿出席，包括利物浦門將大衞占士、AC米蘭後衞巴里斯、阿仙奴右閘沙格拿和熱刺經典隊長京治。

主辦方：球會承諾遣強陣 有關今次盛會詳情，兩場友賽將在啟德體育園舉行，分別為7月26日利物浦對AC米蘭，以及7月31日阿仙奴大戰熱刺，3支英超球隊賽前亦設有公開訓練環節。大會形容兩場均為宿敵對決，其中利物浦與AC米蘭曾於2005及2007年歐聯決賽碰頭，雙方各贏一次；而阿仙奴鬥熱刺的「北倫敦打吡」，更屬首次在英國以外的地區上演。票價方面，正賽門票由最平港幣399元至2,499元不等，而公開操練則為港幣99元至299元，惟門票開售日期及辦法，仍有待主辦方公布。

經歷過上年的美斯訪港風波，惟TEG Sports總監Rachael Carroll在會後受訪時，卻對今次外隊賽充滿信心，又透露已申請「M品牌」資助：「我哋公司擁有多年舉辦外隊賽經驗，與各地球會、足總亦有緊密聯繫；加上今次來港嘅4支都係大球會，講緊嘅唔止淨係一個球星，佢哋亦已經承諾會派出強陣，所以大家唔使擔心，兩場比賽實會好高質素。」

基斯甸普列錫 沙格拿（左）及京治都有出席儀式。 馬田奧迪加特 孫興民