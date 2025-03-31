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香港金牛招募啦啦隊
香港金牛啦啦隊「Taurus」自上年成立，廣受球迷愛戴及好評。作為全港首支職業籃球啦啦隊，會方宣布今年將擴大打氣陣容及規模，即日起招募新星加入，歡迎所有熱愛舞台表演的人士報名。招募條件不限年齡、性別、體型及國籍，有興趣人士可於即日起至4月7日報名，詳情及報名表格可瀏覽官方網站。
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