力挫彭高拉莎芭蘭嘉邁阿密奪冠

網壇「女老虎」莎芭蘭嘉於邁阿密網球大師賽女單決賽，展現「世一」統治霸氣，經過1小時28分爭逐後，以直落兩盤7比5及6比2擊敗世界排名第4的彭高拉。莎芭蘭嘉首次在邁阿密網賽中封后，同時捧走個人第19個WTA冠軍，值得一提是當中有17座錦標屬硬地賽，足見這位白羅斯天后的「硬地威力」。