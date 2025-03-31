山度士名下足校「轉會」A米

本地名宿山度士名下的足球學校，昨日宣布與意甲勁旅AC米蘭合作，以「AC米蘭足球學院香港」的名義運作，並在啟德零售館建立專屬主題球場。學院昨日舉行儀式，AC米蘭傳奇後衞巴里斯亦有現身，「山Sir」表示課程內容等營運模式保持不變。

學院於儀式上宣布會在啟德零售館1的3樓天台，建立1個充氣室內仿真草7人場，山度士、陳肇麒、巴里斯、林樂勤及技術總監陳祖龍等昨日現身活動，巴里斯更即席「露兩手」，將皮球射向冠忠南區門將伍瑋謙，引來在場人士歡呼，其後一眾出席嘉賓參與剪綵儀式，為活動作結。

強調營運模式不變

「山Sir」指新冠疫情期間，難以來往英國及香港跟車路士商討續約事宜，加上其後成功與AC米蘭達成合作協議，故落實「轉會」：「我哋同車路士合作咗16年，可惜疫情時冇辦法飛過去傾續約，只係車路士冇反對我哋繼續用佢嘅牌頭做住先，好開心依家搵到AC米蘭合作，相信學生同家長都開心嘅。」「山Sir」同時表示學院營運模式維持不變：「只係換咗球會牌頭，基本上所有課程細節、其他嘢同之前一樣。」