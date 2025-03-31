傑志女足提前封后 朱志光：教女仔都唔易

由「冠軍教練」朱志光領軍的傑志女子隊，上周六晚在青衣東北公園，出戰賽馬會女子足球聯賽（甲組）首階段煞科戰。「藍鳥」憑前鋒朱寶恩頭槌破網，1球小勝仁足社，聯賽12戰全勝下，提早3輪封后兼成功衞冕。

朱寶恩奠勝挫仁足社 今屆女子甲組分兩個階段，首階段以雙循環形式進行，前4名球隊躋身「爭標組」，4隊之後於次階段再以單循環形式交手，兩階段累積積分最高者即為冠軍。傑志女足賽前領先次席仁足社11分，連同次階段賽事，「藍鳥」今場只要不敗即可提前封后。兩隊同樣精銳盡出，半場互交白卷，踢至75分鐘，朱寶恩接應角球，前柱一頂破網，傑志1球小勝而回，賽後拋離仁足社14分，提早衞冕聯賽冠軍。

朱志光今季首坐正執教女子隊即成功冧莊，他賽後表示：「男子所有冠軍我都攞過，唯獨女子隊未攞過，同以往喺港超一樣，我其實微不足道，都係球員功勞。」「朱Sir」直言執教女子隊，未如外界想像般容易：「睇落好容易，其實好難，因為始終球員唔係全職，好多都有正職困身，協調訓練方面要花啲工夫。嚟緊目標都係準備亞冠賽事，希望入到正賽。」

今季加盟傑志的射手朱寶恩，聯賽已經轟入11球，惟她未敢邀功：「『朱Sir』教識我好多嘢，係進步咗嘅，不過護波同身體對抗仲可以改善，最重要係有班隊友，冇佢哋傳波，自己唔會入咁多波。」她又希望今季能以全勝作結。

圖/文：李浚湣