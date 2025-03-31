阿根廷全勝首登頂新西蘭女欖3連冠

昨日香港七欖上演最終決戰，「世一」阿根廷男欖以12比7勇挫法國，首度於香港站封王，並達成SVNS系列賽連續3站奪冠。女子方面新西蘭以29比16擊敗澳洲，達成3連霸。

決賽12：7錬贏法國 阿根廷去年在世巡賽奪總冠軍，前兩站分站賽亦連環奪冠，今屆以全勝姿態殺入香港七欖決賽，火併淘汰新西蘭的法國。兩隊高手過招半場互無記錄，直至下半場尚餘4分22秒，阿根廷靠Santiago Alvarez先開記錄，阿根廷及後士氣如虹，短時間內再由Marcos Moneta「一條龍」殺入禁區達陣得手，拋離12比0，法國臨完場前一度追至7比12，但為時已晚，阿根廷成為香港站盟主。

阿根廷2004年曾取得香港七欖亞軍，今屆終一嘗冠軍滋味，獲選賽事最佳球員的Luciano Gonzalez，賽後對首度捧盃感開心：「終於能夠掃走在舊球場的悶氣，這個新球場可謂完美，今次亦是我們繼2004後再入決賽，首次在香港捧盃，絕對難忘！」