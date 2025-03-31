港男女隊齊稱霸銀劍盃

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」昨日煞科，香港男、女子隊在38,352人入場見證下，齊齊於「Melrose銀劍賽」決賽擊敗對手，捧盃而回。

港男欖決賽火併中國國家隊，首階段港隊曾以31比7戰勝對手。決賽中國率先得分領先5比0，港隊憑艾維達拜奧達陣反先7比5，加上今年首次代表港隊出戰的紀遠恆繞過對手防守衝線，港隊半場領先14比5。轉邊後港隊一鼓作氣連番達陣，葛史活和丹馬克先後得分「埋尾」，終以38比5勝出，冧莊銀劍賽。「老大哥」李卡度賽後大讚球隊表現：「今日打得很好，防守比前兩日更好，不會讓對手輕易得分。」提到未來目標，李卡度表示放眼全運會。

莊嘉欣：進攻做得好 至於較早登場的香港女欖，延續今屆未嘗一敗氣勢，決賽以45比5輕取哈薩克。港女欖首階段先以29比14戰勝哈薩克，再大炒泰國47比0殺入決賽，眾將狀態火熱，決賽同樣先聲奪人，林莎芘突破對手防線後達陣，港隊領先7比0。隨後哈薩克球員撞跌莊嘉欣吞紅牌離場，港隊優勢更明顯，半場領先19比5。下半場雖然有林莎芘遭隊友誤傷退下火線，但港隊氣勢未受影響，莊嘉欣、韋諾蒔和藍嘉敏先後達陣，最終大勝45比5而回。

港女欖彌補上屆遺憾，主力莊嘉欣賽後相當激動：「上年決賽差一點，今年達成3戰全勝目標，真的很開心。球隊今場進攻做得很好，加上對方早段打少一人，令我們更有着數。」

圖/文：李浚湣、李章杰