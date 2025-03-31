激到爆！10人北區4:3挫九龍城

昨日港超聯頭場「地區打吡」，九龍城坐鎮深水埗運動場迎戰賽前排榜尾的北區。最終10人應戰的北區，憑古杜拉、黃偉國及簡嘉亨建功，加上對方1球烏龍波，以4比3險勝九龍城，今季首次於作客賽事取得分數。

九龍城由李瀚灝把關，姜夋賢鎮守後防，迪高負責中場掃蕩，為林學曦和卡朗創造突擊機會；北區方面由龐焯熙守龍門，防線丹尼路夥拍基拿美，肯迪負責派牌，協助古杜拉和羅港威攻堅。

開賽僅7分鐘，古杜拉接應羅曉聰傳中，門前頂入，北區先開紀錄。10分鐘九龍城反擊，林學曦接應田中芳拓直線輕鬆破網，極速追成1比1。20分鐘，迪高禁區內攔截羅曉聰時，解圍「撻Q」擺烏龍，令北區再度領先。27分鐘，許嘉樂禁區頂無人看管下施射，但角度太正，未能考驗龐焯熙。踢至33分鐘，北區傳來壞消息，1黃在身的古杜拉禁區內疑似「插水」，球證出示第2面黃牌將其逐出場，踢少1人的北區形勢急轉直下，補時階段，許嘉樂右路傳中，卡朗接應門前篤入，半場雙方踢成2比2。

易邊後九龍城趁勢施壓，後備入替的辛尼，在許嘉樂助攻下「車身」破網，主隊領先3比2。落後的北區未有氣餒，65分鐘憑黃偉國追成3比3。78分鐘，田中芳拓開角球，卡朗頭槌攻門被龐焯熙接實。眼看和氣收場，補時階段簡嘉亨在肯迪助攻下起腳，皮球中柱彈入，北區在這場入球騷以4比3擊敗九龍城。

簡嘉亨獻絕殺：唔想包尾 北區後衞簡嘉亨（Khan）補時絕殺得手，助球隊今季聯賽作客「開齋」兼升上第8，Khan指勝仗令球隊信心倍增，並期望完季時不用包尾：「大家喺下半場調整後更加集中，特別係踢少個後，我哋更加唔想放棄，每個人都走多步，成功攞到3分，士氣同信心都返番嚟。」今季轉踢閘位，相隔多時終再有入球，Khan特別開心：「以前都踢過翼，咁啱今日踢少個就攻埋上去，入波兼『開齋』梗係開心。」

圖、文：文嘉靖