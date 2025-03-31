兩雄相遇賽果估佢唔到 大埔7:3 KO理文

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場爆發「黃綠大戰」，理文坐鎮將軍澳運動場硬撼「2哥」大埔，賽果令球迷出乎意料，「綠戰士」憑馬卡雷拿連中三元、伊高沙托尼梅開二度，陳肇鈞及帕特華維迪各入1球，以7比3大勝理文，賽後以1分力壓東方重奪榜首。

理文派出李毅凱、余煒廉、泰法蘇尼及黃俊皓扼守後防，前線三叉戟為艾華頓、保連奴和羅沙，作客的大埔由馮冠鳴、帕特華維迪和陳肇鈞控制中場，奇雲巴迪及伊高沙托尼兩翼側擊，李家豪和盧卡斯因傷未列入大軍名單。

4分鐘，「黃黑軍團」先有黃金機會，艾華頓傳中，保連奴門前撞射被帕特華維迪護空門，保利臣再傳入禁區，泰法蘇尼一頭頂高。初段略為受壓的大埔，18分鐘反而先開紀錄，伊高沙托尼左路推大位射成1比0，「綠戰士」得勢不饒人，胡晉銘禁區內撞跌馬卡雷拿，球證直指12碼，「伊高」26分鐘操刀射入，大埔領先兩球。34分鐘，大埔繼續搶攻，馬卡雷拿回後，陳肇鈞起腳被陳嘉豪救出，上半場補時階段，「伊高」送出直線，馬卡雷拿勁射，陳嘉豪擋到仍未能阻止皮球入網，大埔半場遙遙領先3球。

馬卡雷拿戴帽重登榜首 理文見形勢惡劣，換邊後即調入安尼亞、金旻奎及顏樂楓，56分鐘，保連奴左路起腳越楣而去，4分鐘後，安尼亞單刀射破謝家榮十指關，理文追至1比3，但67分鐘，大埔策動反擊，「伊高」助攻馬卡雷拿笠死陳嘉豪成4比1，兩分鐘後，帕特華維迪放入禁區，陳肇鈞接應射成5比1。73分鐘，羅沙回傳，艾華頓禁區頂第一時間抽射，為主隊追回1球，惟到75分鐘，帕特華維迪禁區頂拉弓抽入靚波，之後馬卡雷拿再入1球，大埔領先7比2勝負已分，87分鐘，安尼亞門前取回1粒「安慰獎」，最終「綠戰士」狂勝7比3，全取3分後重登榜首。

圖／文：鄧文滔