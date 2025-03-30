阿根廷男欖全勝入４強洗頹風

至於其他賽事方面，榜首阿根廷勢如破竹，上午大勝斐濟，小組全勝殺入晚上8強戰，以22比14擊敗愛爾蘭，闖進今午舉行的4強。

前兩站奪得冠軍的阿根廷暫列榜首，球隊來到香港站延續勇態，前日於小組賽連贏愛爾蘭和美國，昨晨再以35比7大勝斐濟，3戰全勝晉級同晚的8強賽，重遇兩隊「最佳第3名」之一的愛爾蘭。最終阿根廷憑4人達陣，以22比14再挫愛爾蘭，闖進4強。

新場館感覺不一樣 阿根廷超過20年未能在香港賽踏上頒獎台，對上一次已是2004年，去年在港作賽亦得第9。對斐濟一戰有份達陣的加斯安奴（Matteo）賽後表示：「近期的成績全是努力所得，我們付出了所有。球隊每屆球員未必一樣，但我們想贏的心一直都在，我們好想在香港有好成績，如能奪冠是夢想成真。」

第3次來港參賽的Matteo笑言今次來港感覺新鮮：「這是一個美麗的場館。過去幾年我對香港感覺不太好，因為氣候和阿根廷很大分別，這裏常下雨，又熱又潮濕，但新場館感覺不一樣，是系列賽最好的場館之一。」