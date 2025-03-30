港男女隊齊闖銀劍賽決賽

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」昨日假啟德主場館上演次日賽事，香港男子隊於「銀劍賽」憑薩耶斯（Harry）梅開二度，以43比21力挫日本，晉級今日的決賽，力爭兩連霸。

衞冕的港隊主場出擊，開局遭日本率先達陣，幸首日對中國國家隊有達陣的薩耶斯發威，兩度達陣，為港隊半場追成12比14。下半場隊長蔡紀駿撕破對手防線達陣得分，之後杜舒雲、丹馬克、首度披甲的葛史活及拜恩菲立斯建功，最終港隊43比21取勝。

連續兩日貢獻達陣的薩耶斯賽後興奮表示，港隊主場威力強勁：「今次是我第3次出戰香港七欖，感覺每次香港隊主場比賽，大家都會提升一個層次，這裏的氣氛太好了。」說到昨日球場打開天幕，Harry大讚道：「我自己就鍾意打開天幕，因為光猛一點，我想見到球迷享受睇波、飲酒的樣子。決賽日無論對哪隊，我們都會做足功課、專注自己，為球迷而戰。」

陳楚琪︰「主場加乘」先記一功 至於港女隊出戰首階段第2場賽事對陣泰國，憑林莎芘及陳楚琪兩度達陣，以47比0大獲全勝，強勢晉級冠軍戰。首次在香港七欖達陣的陳楚琪表示，「主場加乘」要先記一功︰「賽前預計會是『五十五十』的比賽，很久沒試過贏這麼多。當我們拿到球就能聽到球迷響亮的歡呼聲，在外地比賽很難得會有這種感覺，很震撼！」

圖、文：余樂詩、李章杰