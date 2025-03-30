傑志聯賽首挫冠忠南區

至於昨午港超聯頭場賽事，由冠忠南區坐鎮香港仔運動場硬撼傑志。最終傑志憑祖連奴、迪美路夫及羅梓駿各建一功，以3比1首度於今季聯賽擊敗冠忠南區。

南區今場由伍瑋謙把關，黃浩然夥拍宋柱浩鎮守中路，亞哥斯達負責派牌，入球重任落在積遜及史提芬彭利拿身上，基哥利先列後備；「藍鳥」方面，由泰利負責把關，鄧達思鎮守中路，利亞倫負責中場派牌，為祖連奴和迪美路夫創造突擊機會。

開賽初段，冠忠南區埋門機會較多，但亞哥斯達射門及宋柱浩施頭槌，都過不了泰利十指關。35分鐘，傑志馬查度角球開入禁區，門前一片混亂下皮球落於迪美路夫腳下，迪美路夫近柱勁射，被伍瑋謙救出，上半場雙方互交白卷。

基斯12碼破蛋 下半場50分鐘，費蘭度接應林樂勤傳送後，右腳勁射惟中柱彈出，祖連奴門前補腳射入，為「藍鳥」打開紀錄。60分鐘，林樂勤角球開入禁區，迪美路夫頭槌頂成2比0。南區防線瀕臨崩潰，2分鐘後，迪美路夫右邊底線傳中，羅梓駿快腳上前篤入，拉開領先優勢至3球。補時階段，馬查度禁區內侵犯佐佐木周，球證直指12碼，由基斯射入。最後傑志以3比1擊敗冠忠南區。

圖、文：文嘉靖