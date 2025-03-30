比提入波港會1:1激和東方

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，處於榜首的東方，坐鎮旺角大球場恭迎港會。最終港會靠比提的入球，以1比1逼和東方，東方以2分領先大埔續排榜首，但踢多1場。

巴科爾先開紀錄 主隊派出賀爾、亞歷斯或及賓紀文扼守後防，馬高斯聯同馬希偉控制中場，為巴科爾和費利浦薩鋪橋搭路，洛迪古斯先列後備，巴杜姆未被列入大軍名單；港會方面，費查把守最後一關，唐道碧負責中場掃蕩，陳灝在兩側製造威脅，協助里奧爭取入球。

東方初段較為主動，但到16分鐘突然以顧斌入替費利浦薩，1分鐘後幾乎收效，馬希偉左路傳中，顧斌中路勁射被費查擋出。40分鐘，米祖域大腳踢前，巴科爾推過費查一射入網，惟旁證指巴科爾越位在先，入球無效，兩隊半場互無紀錄。

換邊後東方僅花2分鐘就打開紀錄，馬希偉篤前，巴科爾中路長驅直進，推入禁區射成1比0。77分鐘，港會把握僅有的進攻機會，麥美倫傳中，關歷克回後，比提禁區頂起腳射入，為客隊追平，求勝心切的主隊到83分鐘換入洛迪古斯，加強攻力，但都未能再度攻破港會大門，兩隊踢成1比1完場，各得1分，東方以2分力壓大埔續排榜首，但踢多1場。

圖、文：鄧文滔