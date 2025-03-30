on.cc東網直播 周日激戰 寸土必爭

理文箭頭 安尼亞

今日繼續為球迷送上兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，頭場會上演「地區打吡」，近5場聯賽只得1勝的九龍城，坐鎮深水埗運動場迎戰排榜尾的北區。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）；尾場則爆發前列大戰，衞冕冠軍理文於主場將軍澳運動場擺下擂台，硬撼「2哥」大埔，賽果勢影響爭標形勢，球迷萬勿錯過。（on.cc東網周日晚上6時按次收費直播）

打吡戰！九龍城蓄銳鬥北區 目前以21分暫列聯賽榜第5的九龍城，近兩周輪空，雖然是役面對榜尾北區，主教練陳銘剛表示球隊未敢怠慢，曾特別外安排友賽以維持狀態：「依家雖然積分上我哋比北區多，但每隊嘅實力其實愈來愈接近，加上最近國際賽期冇常規比賽之下，球員狀態比較難維持，所以我哋都約咗理文踢咗場友賽，期望球員透過拍跳保持到個狀態。」

龍梓軒征緬甸後收穫良多 後衞龍梓軒早前獲U22徵召赴緬甸友賽，「龍仔」表示這趟行程收穫良多，期望之後可學以致用：「今次代表香港出去踢國際賽，見識到其他國家同齡球員嘅水平，尤其是佢哋嘅敏捷度同反應方面，都好值得我去學習。北區嘅古杜拉、舒拉普同羅港威都係好有入球能力嘅球員，落到場我會出盡十成力去踢，希望贏番場波。」

陳志康籲要專注防守 北區上場主場以2比1擊敗港會，取得聯賽第2勝，兼終止各項賽事6連敗頹勢，主教練陳志康直言有助球員減壓：「上場天氣同場地，嚴重影響雙方發揮，最後能順利贏波，的確令球隊鬆一口氣。」陣容方面，外援李旻宇早前已經離隊，惟兩名早前赴緬甸出戰友賽的U22港隊成員龐焯熙、黃靖然，今場可以候命。

北區今季聯賽首勝正是擊敗九龍城，不過「Cow Sir」卻稱今場未敢掉以輕心，希望球員在防守上能更加專注：「九龍城早前喺落後兩球情況下反勝傑志，已經證明冇嘢冇可能！今場想贏嘅話，要盡量減少失球，尤其防守盯人要做得更好，反搶速度都要提升。」

硬碰硬！理文士氣盛火併大埔 理文上仗以1球力挫傑志，繼續保持爭標機會，暫代主教練朱兆基形容球隊士氣高昂，期望延續氣勢：「之前成隊波曾經有低潮期，大家落場發揮好似好迷茫咁，上場贏咗傑志大家士氣同信心會好番啲，隊友之間嘅信任大番好多，只要前鋒入波個決心夠大，成場波就已經爭好遠，所以鞏固信心會係對大埔其中一個關鍵元素。」陣容方面，立花稜也累積5面黃牌今場停賽，好消息是杜度已經傷愈，可以候命。

陳嘉豪盼搶關鍵３分 門將陳嘉豪上場成功零封對手，他認為球隊近期防守表現穩妥，期望球隊抵住壓力，搶得關鍵3分：「盧卡斯仲有馬卡雷拿嘅反擊能力都好強，我哋防守嘅時候單對單能力就一定要再提升，盡量避免畀對手利用空間打反擊，希望可以把握到呢場波，再追貼啲榜首位置。」

上周對港會的「賽馬會菁英盃」刻意輪換，但大埔主教練李志堅笑言傷兵情況未有因此改善：「唔會話樂觀，始終馬卡雷拿就住踢，同埋其實只係得兩、三個主力休息；好似伊高沙托尼、杜國榆嗰啲都有份踢，陳肇鈞、謝家榮又去咗香港隊。」提到上場演地標戰的新援奇雲莫雷拉，「堅Sir」則承認這名後防狀態仍有待提升：「唔會覺得係理想，但佢冇踢波一段日子，亦只係嚟咗一個禮拜，仲要適應。」

「綠戰士」上一場聯賽反負東方後，已失去榜首位置，今場再撼另一支勁旅理文，「堅Sir」強調會盡力而為，盼能重返勝軌：「今場重要性唔使多講，理文嘅外援好有質素，加上啱啱換教練，隊內氣氛一定好咗；加上我哋又要作客，呢場實好難踢。」值得一提，大埔與外援柏連尼達成共識，提前解約。

大埔射手 盧卡斯（右） 九龍城中堅 姜𠗕賢 北區前鋒 羅港威