祖高域邁阿密4強鬥迪米杜夫

‧祖高域周四於邁阿密網賽，直落兩盤6比3及7比6（7比4）淘汰前大滿貫冠軍哥達的兒子小哥達，時隔9年再闖賽事4強，並且以37歲295日之齡，超越費達拿（37歲222日），成為ATP大師賽最老4強球手。力爭生涯第100冠的祖高域，下輪與迪米杜夫合演ATP大師賽史上最年長的準決賽對戰。