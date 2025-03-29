衞冕展霸氣新西蘭雙線響頭炮
「香港七欖」首日焦點，衞冕的新西蘭男女子隊分途出擊，同樣打響頭炮，男隊以21比12擊敗2022年冠軍澳洲，女隊則以45比0大勝中國。
新西蘭男女子隊上屆奪得香港大球場最後一個冠軍寶座，兩隊今屆同樣力爭3連霸。女隊先鬥中國，後者憑去年挑戰賽杭州站決賽擊敗肯尼亞奪冠，取得今季系列賽資格，香港站首場即要挑戰新西蘭，最終中國以0比45告負。隨後新西蘭男隊與2022年冠軍澳洲合演激戰，新西蘭半場有Amanaki Nicole兩次達陣，領先21比7，澳洲下半場力圖反撲，惟完場仍以12比21不敵新西蘭。曾出戰東京奧運的澳洲後衞Josh Turner賽後對落敗感失望，同時讚啟德場館達國際級水平：「賽果不是我們想要的，惟有寄望之後的比賽。新球場水平很高，草地質素完美，設施亦很完善。」
加拿大女隊摘啟德首勝
至於早場舉行的女子Pool C賽事，加拿大女欖憑貝莫絲兩度達陣，以24比17擊敗日本，奪得啟德史上首場七欖勝仗。功臣貝莫絲同樣對主場館讚不絕口：「這個場館可能是我踏足過的最佳場地，大家都很享受。」昨日賽事特意關閉天幕舉行，球員能夠在不受天氣影響下作賽，貝莫絲認為安排非常理想。
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