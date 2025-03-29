衞冕展霸氣新西蘭雙線響頭炮

新西蘭男女子隊上屆奪得香港大球場最後一個冠軍寶座，兩隊今屆同樣力爭3連霸。女隊先鬥中國，後者憑去年挑戰賽杭州站決賽擊敗肯尼亞奪冠，取得今季系列賽資格，香港站首場即要挑戰新西蘭，最終中國以0比45告負。隨後新西蘭男隊與2022年冠軍澳洲合演激戰，新西蘭半場有Amanaki Nicole兩次達陣，領先21比7，澳洲下半場力圖反撲，惟完場仍以12比21不敵新西蘭。曾出戰東京奧運的澳洲後衞Josh Turner賽後對落敗感失望，同時讚啟德場館達國際級水平：「賽果不是我們想要的，惟有寄望之後的比賽。新球場水平很高，草地質素完美，設施亦很完善。」