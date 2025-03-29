港男女欖銀劍賽旗開得勝

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」昨日首度於啟德上演，入場人數達33,735人。港欖男女子隊首日出戰「銀劍賽」，分別擊敗中國及哈薩克斯坦，雙雙旗得開勝。

率先登場的上屆亞軍港女欖首戰遇上哈薩克斯坦，客隊初段採取主動，極速領先7比0，港女迅速調整，並由莊嘉欣達陣追平，其後隊長高香慧亦成功達陣，半場反超前12比7。下半場高香慧及莊嘉欣再度得分，加上林莎芘「埋齋」，港隊終以29比14取勝，今日火併泰國。

獲選為今場最有價值球員的莊嘉欣，指每次主場入球都意義非凡：「好開心，這種感覺相當熟悉，好熱鬧，到我達陣時又好安靜，大家期待入球的出現。大球場感覺是『老地方』，步出新場地的球員通路時，竟有種去演唱會的感覺，很新鮮。」

之後出擊的港欖男隊，憑「亞洲達陣王」丹馬克連中三元，以31比7擊敗中國，地標戰達陣得分的19歲小將紀遠恆賽後高呼：「香港我愛你！」

港隊上屆勇奪「銀劍賽」冠軍，昨日首戰迎來中國，初段落後0比7，其後憑丹馬克及薩耶斯連環達陣，反超前14比7。下半場港隊繼續搶攻，狀態大勇的丹馬克再有兩次達陣，令氣氛推至頂點。最後一擊紀遠恆邊路達陣，港隊贏31比7。

小將紀遠恆地標戰搶鏡達陣 上演「帽子戲法」的丹馬克賽後表示，主場比賽令他獲得額外力量：「我在主場球迷前比賽會特別有活力，因為我在這裏出生和長大，香港球迷在我心中是最特別的。」首次為港隊披甲即成功達陣的紀遠恆，賽後相當興奮：「以前我只是其中一個觀眾，現在代表港隊出賽，首次主場跑出球員通道，在家人及朋友面前入波，可說夢想成真！這球是送給香港的，多謝香港！」