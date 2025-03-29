流浪65周年會慶樂仔獲表揚

為慶祝流浪足球會成立65周年，港超球隊標準流浪周四晚舉行晚宴慶祝，射手兼青年軍及女子隊教練劉智樂，更即場獲頒發「特別貢獻獎」，以表揚他為球隊多年來的付出。「樂仔」大讚流浪充滿人情味，又稱自己暫未有退意，盼繼續為球隊效力。

未萌退意讚球會夠人情味

會長莫耀強、主席莫文韜、總幹事李輝立（Philip）、一班名宿、職球員，連同日前剛由新加坡返港的足總主席霍啟山，以及大埔、東方、傑志和港會皆有派代表出席，「莫生」及Philip更大開金口唱出多首名曲。晚宴另一焦點落在獲得「特別貢獻獎」的劉智樂身上，Philip更表示看好「樂仔」和姚浩明將來加入教練團。「樂仔」今季除擔任一隊隊長外，亦身兼多支青年梯隊和女子隊教練，他表示樂於接受新挑戰：「接觸一支球會嘅運作，當學吓嘢，冇咩所謂，我都好享受教練呢個角色，自己始終鍾意足球，都想利用經驗幫助人。」