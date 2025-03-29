冠忠南區鬥傑志誓分高下

冠忠南區悍將 基斯

南區周中在「菁英盃」1球不敵標準流浪，仍保住首名出線，領隊貝可泓指賽程頻密或要作輪換，盼球員盡力而為：「傑志之前喺聯賽贏過北區5球，組織好流暢，防守一定要做好啲，但我唔想大家踢到綁手綁腳，希望球員放開啲，把握每個進攻機會。」好消息是翟廷峯已經傷愈，可以候命。

宋柱浩有信心再度搶分 宋柱浩指頭兩循環俱成功在「藍鳥」身上取分，有信心照辦煮碗：「啱啱對流浪踢得好辛苦，大家要盡快做好recover，我哋今季喺聯賽未輸過畀傑志，只要踢出部署，隨時有分落袋甚至贏埋！」

與南區相反，傑志剛在「菁英盃」無緣晉級，今季所有盃賽同告出局，聯賽亦僅排第4，隨時「4大皆空」。後衞羅梓駿承認士氣難免有影響，惟強調絕不會放棄：「咁多年嚟傑志好少話去到季尾『冇嘢爭』，聯賽雖然被動，但一日未完都有機會，唯有逐場去追，再睇前面幾隊會唔會失分。」

「羅梓」：唔可以鬆懈 「藍鳥」今季面對南區未見甜頭，「羅梓」提醒隊友不能有一絲鬆懈：「有過上場作客南區嘅經驗，都知好難去控制晒戰局，近幾場波我哋尾段唔太集中，呢點要留意。」好消息是鐘樂安、費蘭度、祖連奴及顏卓彬4名港腳悉數歸隊，今場可以候命。

傑志中場 顏卓彬