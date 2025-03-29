on.cc東網直播：港超好戲打孖嚟

東方中場 馬希偉

東方保優勢轟炸港會 今日「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場周中於「賽馬會菁英盃」驚險首名出線的冠忠南區，坐鎮香港仔運動場硬撼傑志，兩隊今季兩循環交手均打和，旗鼓相當（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場榜首東方於旺角大球場出擊，恭迎排尾二的港會，且看前者能否「4殺」對手！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方剛於「賽馬會菁英盃」晉級4強，今日重返聯賽戰線迎戰港會，東方雖然今季各項賽事3度擊敗對手，惟主教練盧比度（Chino）未敢輕敵：「港會班球員好有活力，早排仲入咗『足總盃』4強，我哋要打醒精神，唔好以為贏硬。」Chino又透露卡路士已傷愈復操，惟狀態有待提升。

洛迪古斯同隊友漸見默契 第3度效力東方的洛迪古斯，揚言會盡力為球隊爭勝：「港會有幾位經驗球員帶住，絕對唔易踢，但教練團已經做足準備，而且我同Noah（巴科爾）及Victor（巴杜姆）默契愈嚟愈好，有信心贏到波。」

港會今季各項賽事三度面對東方全敗之餘，共失10球，主教練谷卓斯形容對手實力強大，希望球員盡量為對手製造麻煩：「東方為保住個榜首，今場實去盡，但我哋次循環喺主場，捱到77分鐘先畀馬高斯入波，證明只要保持專注，有能力令對手踢得辛苦啲。」

陳灝：要珍惜反擊機會 前鋒陳灝指會把握僅有機會，盡力炮製驚喜：「可能大部分球迷覺得東方秤高好多，但我哋落到場實鍊到盡，而且『波係圓嘅』，希望隊友守好每一球，反擊方面踢得決斷啲，咁就有機會偷雞。」

港會Ｕ22 陳浩嘉