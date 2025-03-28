又悶和！中西區榜首危危乎

周日舉行的甲組聯賽第21周賽事，中西區繼上周不敵三昇後再度失分，遭榜下游球隊和富社企逼和0比0。兩場失掉5分的中西區，賽後雖然仍以20戰錄43分排榜首，但已被同日7比1大破屯門，兼少踢一場的公民追至同分。

遭公民追至同分 和富社企對中西區一仗，周日下午假馬鞍山遊樂場上演。甫開賽，中西區頻頻由李康廉於右路策動攻勢，奈何悉數被和富社企的防線成功解圍。反而，一直受壓的和富社企差丁點便先開紀錄，長人中堅伊美加頭槌攻門頂彈地波，門將保羅飛身撲出底線，力保中西區大門。完半場前，中西區後衞張俊軒禁區頂扣順起腳，被和富社企門將葉建亨撲出。兩隊互無紀錄完上半場。

換邊後初段，和富社企前鋒曉高擺脫敵衞廸廸馬後窄位狂抽，保羅成功擋出底線。大舉進攻務求打破悶局的中西區，先有張俊軒後上拉射越楣高出，再有蘇沙禁區內頭槌失機，最終僅能與和富社企以0比0握手言和，各得1分。

甲組聯賽 第21周戰果

佳聯元朗0:3三昇

沙田1:1南華

屯門1:7公民

和富社企0:0中西區

永義地產0:6晉峰

深水埗3:1東區