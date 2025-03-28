香港男籃首名出線闖正賽

世界排名第17位的香港男子隊，挾前日連勝氣勢，昨日於小組賽先對世界排名第9位的馬來西亞。雙方初段比分咬上，隨後港隊打出一段7比2攻勢拉開差距，最終以21比13取得3連勝。同日下午港隊出戰最後一場小組賽，與印尼鬥得難分難解，最後1分鐘戰成14比14平手，惜港隊尾段未能克服落後1分的被動局勢，終場以18比19惜敗，但仍以3勝1負成績排在小組首名闖進正賽。港隊將對陣同處A組的蒙古和新加坡，力爭小組前2晉級8強。