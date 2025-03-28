香港男籃首名出線闖正賽
香港籃球代表隊昨日續於新加坡出戰FIBA 3x3亞洲盃外圍賽，其中男子隊憑林俊達轟全場最高9分擊敗馬來西亞，其後以1分之差憾負印尼，最終以3勝1負小組首名出線正賽，將於周六（29日）對陣蒙古和新加坡爭8強席位。
世界排名第17位的香港男子隊，挾前日連勝氣勢，昨日於小組賽先對世界排名第9位的馬來西亞。雙方初段比分咬上，隨後港隊打出一段7比2攻勢拉開差距，最終以21比13取得3連勝。同日下午港隊出戰最後一場小組賽，與印尼鬥得難分難解，最後1分鐘戰成14比14平手，惜港隊尾段未能克服落後1分的被動局勢，終場以18比19惜敗，但仍以3勝1負成績排在小組首名闖進正賽。港隊將對陣同處A組的蒙古和新加坡，力爭小組前2晉級8強。
女隊憾負無緣晉級
至於世界排名第18位的香港女子隊，憑出色防守以21比5大破關島。最後一仗硬撼世界排名第10的中華台北，唐曉蕾爆發轟全場最高的7分，於最後1分鐘領先17比15，惟讀秒階段犯規後，對方把握兩記罰球全中並連取4分，最終港隊以19比17落敗。香港女子隊小組排名僅次中華台北，無緣出線正賽。
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