榮膺全年「傑青」 吳卓恩︰努力的肯定

去年以14歲之齡首登殘奧舞台、於女子SB6級100米蛙泳摘銅的吳卓恩，昨日獲得體院頒發「全年最傑出青少年運動員」獎項，大會亦向27位香港體壇新秀頒發傑出青少年運動員獎，以表彰他們的努力。吳卓恩奪獎後直言興奮︰「這個獎能鼓勵我在未來的比賽再爭好成績！」

由體院主辦的善德基金會傑出青少年運動員選舉，向具傑出表現的19歲以下「傑青」作出嘉許，今季共有27名來自15個體育項目的運動員獲獎。上年為港隊添一面銅牌、成為香港歷來最年輕殘奧獎牌得主的泳將吳卓恩，奪下唯一的「全年最傑出青少年運動員」獎項成為是日全場焦點，她對此直感意外︰「完全沒想過能拿到這個獎，是對我努力的肯定，意義重大。有時訓練很辛苦，難免會想放棄，但會不斷提醒自己要堅持到底，才能完成自己想做的事。」