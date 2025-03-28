七欖狂熱爆發！30勁旅爭做「啟德新王」

首次移師啟德上演的「2025年國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」，今日起一連三天在啟德體育園主場館爆發，全球30支頂尖男、女子隊伍，將使出渾身解數，力爭成為「啟德新王」。

今日揭幕日將進行26場比賽，能容納近5萬觀眾的主場館於早上10時30分將進行第一場比賽，安排了女子組賽事由日本對加拿大，而首場男子賽事則於11時16分進行，由C組的英格蘭對奧運金牌法國爭逐；同日亦有多支奪標大熱如新西蘭、斐濟、阿根廷及澳洲隊等陸逐亮相，爭響勝鼓。

男女子港隊銀劍賽登場 至於主場出擊的男、女子港隊將於黃昏時段在「Melrose銀劍賽」登場，並分別與中國隊及哈薩克女隊爭逐。值得一提，今屆開幕禮安排於上述兩場比賽賽程中間舉行，屆時有舞龍舞獅揭開序幕之外，將有嶄新的激光投影表演，不僅融合了標誌性的香港元素圖案，還將呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，勢必點燃全場氣氛。

今日焦點賽事 10:30am 女子C組 日本Vs加拿大

11:16am 男子C組 英格蘭Vs法國

12:38pm 男子A組 斐濟Vs美國

3:12pm 女子B組 英格蘭Vs愛爾蘭

4:21pm 男子A組 阿根廷Vs美國

5:30pm 男子B組 新西蘭Vs澳洲

6:22pm 女子銀劍賽中國香港Vs哈薩克

6:42pm 開幕禮

7:07pm 男子銀劍賽中國香港Vs中國

8:16pm 男子B組 新西蘭Vs烏拉圭

8:39pm 男子B組 南非Vs澳洲