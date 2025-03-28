拍走「2姐」施華德 伊雅娜延續神奇入4強

19歲菲律賓美少女伊雅娜在邁阿密網球大師賽延續其夢幻之旅，周三以直落兩盤轟走擁有五屆大滿貫冠軍的世界「2姐」施華德，強勢闖入女單準決賽。

伊雅娜今個比賽表現相當搶鏡，已為菲國寫下多項紀錄。今仗遇上施華德表現進攻，加上對方受到球迷的挑釁辱罵後，即使在場加強保安，但令施華德完全失控，最終世界排名140的伊雅娜以6比2、7比5勝出，個人生涯及國家戰績上都寫下歷史。

費爾斯爆冷淘汰沙華列夫 今仗伊雅娜的教練團中有拿度的東尼叔叔兼前教練助陣，全場觀察住這位19歲新星的表現，對此她興奮表示︰「這太不真實了，很高興，也很幸運能夠在這個舞台與這對高水平球員爭逐。教練告訴我要全力以赴，爭取每一個球，把握每個機會，因為5屆大滿貫冠軍不會給你勝利。」

至於男單方亦有爆冷賽果，17號種子的費爾斯盡顯凌厲後勁，以3比6、6比3、6比4粉碎了頭號種子德國沙華列夫的奪冠好夢，激戰3盤後成功逆轉，取得男單8強最後一個席位，並成為這項ATP 1000級賽事時隔26年後，第二位打贏頭號種子的法國球手。