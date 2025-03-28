同「師妹」傳緋聞 Coleman：有啲困擾
隨着在邁阿密網賽創歷史，黃澤林（Coleman）自然成為「大紅人」，連同感情生活亦備受關注。對於網上有指他與菲律賓籍球手伊雅娜拍拖，這位20歲少年笑稱此事對自己「造成困擾」，間接否認二人的緋聞。
女方直接否認拍拖
本身Coleman與伊雅娜同為拿度網球學校學生，分屬「師兄妹」，二人曾一起到主題公園遊玩，女方的社交媒體亦上載了多張與Coleman的單獨合照，惟目前已全部刪除。
Coleman前晚回港後，亦有間接回應道今次緋聞：「這的確對我有點困擾，因為（事情）都不是這樣。記者經常用一些兩、三年前的相片，而那時還在亞運期間，時間過了很久，我都不知道要怎樣解釋，所以我選擇不回答了。」值得一提，「師妹」伊雅娜亦在邁阿密網球大師賽的賽後訪問中，即場否認Coleman為自己的男友：「不是，他不是我男朋友！但我為他取得好成績，感到超級開心。相信不止是我，感到很多人都會從他身上得到啟發。」
人人做記者
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