同「師妹」傳緋聞 Coleman：有啲困擾

Coleman前晚回港後，亦有間接回應道今次緋聞：「這的確對我有點困擾，因為（事情）都不是這樣。記者經常用一些兩、三年前的相片，而那時還在亞運期間，時間過了很久，我都不知道要怎樣解釋，所以我選擇不回答了。」值得一提，「師妹」伊雅娜亦在邁阿密網球大師賽的賽後訪問中，即場否認Coleman為自己的男友：「不是，他不是我男朋友！但我為他取得好成績，感到超級開心。相信不止是我，感到很多人都會從他身上得到啟發。」