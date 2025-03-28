黃澤林：拿度讚我世界級！

揚威邁阿密後回港休息 香港網球「一哥」黃澤林（Coleman）早前以「外卡」資格，在ATP 1000級別賽事的邁阿密網球大師賽，力戰至32強止步，寫下香港網壇歷史。這名年僅20歲的新星在周三（26日）晚上返港，受訪時透露獲拿度親自致電祝賀，又大讚自己是一名世界級球手。

黃澤林以外卡身份直入邁阿密網球大師賽正賽，首兩圈先擊敗世界排名82位的德國球手艾米亞（Daniel Altmaier），次圈再度「下克上」，淘汰世界排名14的美國名將舒爾頓，震驚網壇；他之後雖在32強僅負澳洲選手禾頓，但仍成為史上首名在ATP 1000級世界賽贏波，以及殺入32強的香港球手。Coleman出局後稍作休息，隨即乘搭飛機經芝加哥返港，其家人亦到場接機，更有在場記者向Coleman送贈叉燒飯，場面溫馨。

計劃同朋友去「打邊爐」 能夠在邁阿密網賽取得佳績，即使坐完長途機，黃澤林仍難掩興奮之情：「外界經常覺得我們不行，因為沒有人經常在世界舞台擊敗頭20名球手，但我想藉今次比賽向大家證明，香港球手也是可以。」同時，他又認為今次比賽有助自己成長：「這一年不算打得太好，始終已經第二年打挑戰組、ATP，對手開始熟習我打法，今次讓我重拾信心。」

此外，作為拿度網球學校學生，Coleman透露獲得這名校長親自致電祝賀：「拿度透過經理人取得我電話號碼，再親自打來恭喜我，之後他更發訊息大讚我是一名世界級球手，鼓勵我繼續努力，為香港爭取更多（榮譽）。」

邁阿密網賽過後，Coleman承認此刻身心俱疲，透露將會休息一段短時間：「連續打了6、7星期比賽，真的很累，加上睡眠質素不夠好，感覺到是時候要休息，不去再碰網球拍。自己會留港一至兩個星期，已計劃和朋友吃香港地道食物，例如打邊爐！」

5月參戰巴塞隆拿泥地賽 Coleman又緊接提到下半年的比賽計劃：「自己休息過後，將返回西班牙練習，嘗試打泥地比賽，目前正準備參與巴塞隆拿ATP 500級，以及馬德里1000級賽事。馬德里希望可以取得外卡資格，而前者我則覺得有機會可以直入外圍賽。」圖、文：李浚湣