輪椅體育舞蹈賽港將共袋9牌

香港2025輪椅體育舞蹈運動國際賽，日前剛於馬鞍山體育館圓滿落幕。賽事吸引來自13個國家和地區、逾80名運動員參加，香隊共獲得1金5銀3銅的優良成績。

男子組個人賽方面，余俊延於單輪椅組別獨舞Class 2賽事中，獲得銀牌，蘇芷恩則在女子組Class 2，同樣為港摘銀而回。

余俊延蔡芷欣合作摘金 混合組別的雙人賽事，港隊更有出色發揮，包括拉丁舞Class 2由余俊延／蔡芷欣及李霈然／蘇芷恩兩對組合「穿金戴銀」，後兩者同時在標準舞Class 2奪銀，至於黃和洲／雷綺婷則在拉丁舞Class 1收獲銅牌。此外混合組別自由舞蹈，余俊延／蔡芷欣為港贏得Class 2銀牌，銅牌得主則為黃健雄／李嘉潤，黃和洲/雷綺婷在Class 1中位列季席。

今次賽事不僅展示選手才華，也進一步提升社會對輪椅體育舞蹈的認識和支持，由於中國香港輪椅體育舞蹈運動協會9月將承辦「全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）－大眾項目輪椅舞蹈」，賽事同時提供港將們絕佳的實戰平台。