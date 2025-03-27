3×3亞洲盃港男籃2連勝

FIBA 3×3亞洲盃昨日於新加坡展開外圍賽，香港男子隊憑林俊達兩場轟入19分，先後擊敗巴林和關島，取得小組兩連勝；至於女子隊亦傳來捷報，憑馬丹鳳攻入8分大勝印度。

世界排名第17位的港男隊由蔡龍德、林俊達、陳永熹和黃浩賢組成，昨日早上先對世界排名24位的巴林，港隊明顯有備而來，佔盡優勢下拉開19比4，巴林要到最後1分鐘才追回3分，結果港隊贏21比7打響頭炮。林俊達此戰攻入9分，黃浩賢亦轟兩球2分波交出6分，「雙塔」陳永熹和蔡龍德則各得3分。下午港隊乘勝出擊，遇上排名第25位的關島，卻遭到頑強抵抗，幸林俊達保持火燙手感，外線3次得手下，全場攻入10分，加上陳永熹獨取5分，港隊以20比16取得兩連勝。

女籃11分挫印度 至於由唐曉蕾、馬丹鳳、關海珮及任栩燕組成的女子隊亦有上佳表現，上屆賽事港隊僅負印度，失落出線資格，今次世界排名第18位的港隊以新陣出擊，壓逼防守相當湊效，馬丹鳳轟3記兩分波得8分，任栩燕、唐曉蕾和關海珮亦各有得分進帳，最終以17比6力挫世界排名第15位的印度。香港男女子隊今日再度登場，同樣需要一日兩賽，男籃先後對馬來西亞和印尼，女籃則迎來關島及中華台北。余樂詩報道