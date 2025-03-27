列強亮相啟德新西蘭劍指3連霸

香港7欖明起一連3日首次於啟德主場館上演，世界7欖系列賽男女子共24隊隊長，以及連同香港男女子隊的「Melrose銀劍賽」6隊隊長，昨日到場地出席合照儀式。新西蘭隊長Dylan Collier力爭3連霸，成為啟德首個王者。

現場所見，球場準備工作已大致完成，上屆帶領新西蘭封王的Dylan Collier渴望留下歷史印記：「球場草地狀況看起來很好，期待周末重現南看台盛況，我們準備了很久，有信心3連霸。」阿根廷教練Santiago Gomez Cora直言想念大球場，但亦期待在新場爭取好表現：「說到7欖系列賽，少不得香港還有大球場，那個球場歷史悠久，我真的很喜歡。」

前港隊代表范信基去年領軍中國女子隊，取得世界系列賽資格，他說見證賽事移師新場館感覺特別：「沒有想過可以帶隊來香港出戰世界系列賽，啟德是全運場地，我們亦想藉此機會作準備。新球場南看台較小，不過和球場距離很近，相信氣氛會很好。更衣室方面，各隊都有一間房，比舊球場配置好得多，房間很大，而且有電視方便我們開會。」

港隊教練高勳：要打出自豪比賽 將出戰「銀劍賽」的港隊，男子隊教練高勳表示備戰情況理想：「今個周末希望打出令我們自豪的比賽，為年底的全運會作準備。」今次隊中多達5人首次出戰香港7欖，高勳表示：「陣容是為未來鋪路，我們選出13名最強球員，當中10人擁有香港護照，可以出戰全運會。我和房傑鋒談過，他在南非挑戰賽的表現不是我認識的他，所以今次沒有選他，但他近日都和我們一起訓練，我相信他會很快回來。」圖、文：余樂詩