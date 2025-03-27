表現有改善空間葉鴻輝：賽果可接受

香港男子足球代表隊前晚作客新加坡國家體育場，出戰第3圈亞洲盃外圍賽C組首場賽事，面對世界排名低5位的新加坡，最終與對手踢成0比0。大軍昨日下午返港，隊長葉鴻輝受訪時認為賽果尚可接受，又指同組另一場印度對孟加拉，同樣互交白卷的情況下，大家出線形勢依然均等。

港隊主教練韋斯活率領一班職球員，連同部分球迷昨日下午齊齊從新加坡返港，除了效力中甲球隊石家莊功夫的余在言外，一眾外流港將均未有隨隊，直接由當地飛往所屬球會報到。值得一提，助教賀蘭特雖亦同時回港，但據悉因未有工作簽證關係，之後將返回泰國發展。

港隊前晚作客新加坡未能旗開得勝，門將葉鴻輝昨日於機場受訪，承認球隊表現有改善空間：「我哋上半場表現的確唔係太好，明顯入局入得慢，加上球場灑完水，個波去得比較快，球員都要時間適應，但做咗調動之後，下半場表現係提升咗、正常番啲。」

同組印度又和孟加拉 由於同組另一場印度對孟加拉的比賽，兩隊同樣互交白卷，小組4隊在首輪賽事後，暫時各得1分未分高下，「阿輝」認為各隊目前出線形勢均等：「作客和波雖然唔係話好好，但賽果都叫可以接受，最緊要印度同孟加拉分唔到勝負，令到大家踢完第一輪，都等於冇踢過，邊隊出線要再睇之後嘅5輪比賽。」圖、文：李浚湣

葉鴻輝