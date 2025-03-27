1粒唔夠數！標準流浪贏波出局 冠忠南區首名晉級

旺角大球場昨晚舉行「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，賽前排榜首冠忠南區惡鬥「3哥」標準流浪。最終流浪雖憑伊巴謙一箭定江山，以1比0勝出，但因得失球差不及南區及理文，分組賽出局無緣衞冕，南區則首名出線。

南區改由顏翱天把關，基斯、黎格爾、趙聡悟及容昊控制中場，為基哥利和積遜製造突擊機會，伍瑋謙、史提芬彭利拿及艾華3名剛抵港的「大港腳」先列後備；至於要全取3分兼最少取得兩個入球才能晉級的流浪，派出陳冠燊、李呈及李泳豪3名U22擔正，前線三叉戟為伊巴謙、雷仙奴和劉智樂，新加盟的姜鋧在後備席待命。

伊巴謙轟唯一入球 求勝心切的流浪率先搶攻，開賽僅2分鐘，李泳豪右路傳中，伊巴謙頂彈地波斜出。15分鐘，南區慘食詐胡，陳凱柏開出罰球，川瀨浩太混戰中射入，惟球證指他越位在先，入球無效。大難不死的流浪35分鐘先開紀錄，雷仙奴左路傳中，伊巴謙門前射成1比0，上半場補時階段，積遜回後，基哥利起腳柱邊出界，流浪半場領先1球。

南區下半場覺後換入佐佐木周、亞哥斯達及游卓峰，改善中前場活力，69分鐘，游卓峰推前後抽射，未能命中目標。4分鐘後，流浪調入任亨俊，加強攻力，79分鐘，林堂真送前，基斯頭槌解圍不遠，雷仙奴禁區頂勁射高出，流浪末段繼續狂攻，並把後備入替的法蘭度，推上前線客串中鋒，但都未能再取得入球，結果流浪贏1比0完場，惟得失球差不及理文，在分組賽止步，南區首名出線。圖/文：文嘉靖、鄧文滔