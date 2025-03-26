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布克獻絕殺太陽捉「鹿」
昨日NBA常規賽，太陽主場憑杜蘭特貢獻全場最高的38分，加上布克最後1.7秒射入致勝中距離跳投，以108比106險勝公鹿，喜迎4連勝。近期大勇的「死神」杜蘭特亦獲得生涯第33次每周最佳球員，追平高比拜仁並列史上第2，惟與第1勒邦占士（69次）有大段距離。
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