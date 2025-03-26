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鄭欽文首闖８強挑機世一
中國網壇1姐鄭欽文周一在邁阿密網賽，經過近個半小時的爭逐後，直落兩盤6比2及7比6（7比3）淘汰美國的古嘉，首闖這項WTA 1000級賽事8強，下輪與「世一」莎芭蘭嘉爭逐準決賽席位，亦是繼2014年李娜後，再有中國女球手於「陽光雙賽」闖入至少8強階段。
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