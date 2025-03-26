安洗瑩腿傷退出亞錦賽

羽壇「世一」南韓的安洗瑩早前重奪全英賽后座，惟日前宣布因右腿傷勢惡化，無奈退出下月寧波上演的亞洲羽毛球錦標賽，爭取實現「大滿貫」夢碎。安洗瑩今季未逢對手，已錄得20連勝走勢，但消息指她在全英賽中拉傷大腿肌肉，要休養3至4星期，無法出戰亞錦賽，未能達成「大滿貫」成就。