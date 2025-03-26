香港女籃嶄新陣容迎戰3×3亞洲盃

香港男女子3人籃球代表隊昨日出發到新加坡，出戰今日舉行的FIBA 3×3亞洲盃。女子隊派出新陣容出擊，首次參賽的任栩燕表示：「小組對手不易對付，我們會盡力爭出線。」

香港男子隊派出蔡龍德、黃浩賢、林俊達和陳永熹，其中黃浩賢及陳永熹屬首次亮相亞洲盃。女隊則由上屆代表唐曉蕾和馬丹鳳，配搭首度出賽的關海珮及任栩燕。港隊要從外圍賽打起，並須取得小組首名才能獲正賽資格。男隊與馬來西亞、印尼、巴林及關島同處A組，女隊則與中華台北、印度及關島爭B組出線。

任栩燕：做好「擋拆」角色 上屆女隊在外圍賽幾乎取得出線資格，最終以第13名完成。今屆變陣出擊，WCBA球員李祉均及中鋒陳偉萍不在陣中，換入女甲冠軍隊荃灣得分主力關海珮及福建大前鋒任栩燕。首次亮相3×3亞洲盃的任栩燕稱：「很期待首次參賽，為準備賽事，我們安排和男子隊對打，希望模擬比賽強度和節奏，提升默契。我負責做擋拆，為隊友製造起手空檔，希望能夠為球隊搶下多些籃板球。」

香港男子隊今日連環出擊，早上10時45分先對巴林，稍作休息下午5時30分再戰關島；女隊方面，今日早上11時35分火併印度，明日則先後鬥關島及中華台北。