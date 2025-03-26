黃澤林憾負神奇之旅告終

以外卡身份參戰ATP 1000邁阿密網球大師賽的港將黃澤林（Coleman），昨日凌晨於男單第3圈面對澳洲球手禾頓，儘管對手世界排名高93位，Coleman在先失一盤下仍一度扳平盤數，惟決勝盤Coleman需要治理員入場按摩，結果以6比7（6比8）、6比4及4比6飲恨，無緣16強，但他這趟「神奇之旅」已締造香港網壇歷史。

決勝盤要治理員按摩

首盤Coleman作出主動，多番採取發球上網戰略，與發球同樣強勁的禾頓拉成均勢，鬥至局數4比4平手，第9局Coleman先打破對手發球局，可惜之後表現緊張，又被禾頓扳平5比5。Tie-break階段黃澤林一度領先細分6比5，卻未能把握機會，連失3分下以6比7（6比8）先負一盤。次盤港將咬緊牙關，於第10局破發後以6比4追和盤數，第3盤戰情仍呈拉鋸，Coleman中段休息時，召喚治理員檢查其大腿，按摩過後再落場，但此時Coleman於發球局出現失誤，終被對手連下兩城，以4比6告負32強止步。