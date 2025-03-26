on.cc東網直播 爭出線冇情講 冠忠南區駁火標準流浪

冠忠南區

今晚旺角大球場上演「賽馬會菁英盃」B組出線關鍵戰，賽前排榜首的冠忠南區惡鬥「3哥」標準流浪。南區只要不敗即以首名出線，流浪則要全取3分兼最少取得兩個入球，方可晉級，勢必全力搶攻，激鬥可期。（on.cc東網周三晚上7時30分按次收費直播）

南區今場只要和波就能首名晉級4強，惟有伍瑋謙（Ivan）、艾華及史提芬彭利拿等多位「大港腳」缺陣，領隊貝可泓（Calvin）希望其餘球員挺身而出：「對手一定要贏，預計會踢得主動啲，而且Ivan佢哋踢唔到，對調動實有影響，但我對其他球員有信心。」翟廷峯和佐佐木周有傷在身，上陣成疑。

陳潤潼：要睇緊劉智樂 陳潤潼表示勝負雖關乎出線，仍會保持平常心應戰，並指流浪進攻套路多變，要加倍小心：「雖然啱啱喺聯賽贏咗流浪，但見到『樂仔』（劉智樂）突破好有威脅，當法蘭度客串中鋒打高波，都畀到好大壓力，要睇緊啲。」

流浪上場聯賽以1球僅負南區，相隔10日再度相遇，助教盧均宜強調會搶攻爭取入球：「上場其實互有攻守，只係一個犯錯令球證吹番轉頭先導致失波。今場要主動啲爭取入波，相信球隊有能力同決心去贏對手。」陣容方面，林遼太累積5面黃牌，今場停賽。會方昨日宣布簽入南韓中場姜鋧（下圖），並已完成註冊手續，今仗可以候命。

李呈落力執行教練部署 流浪出線形勢險峻，中場李呈指不容有失：「今場比賽好關鍵，希望執行到教練部署，南區班波默契唔錯，但自從伊巴謙返嚟帶住大家後，我哋表現明顯好咗，希望贏波爭取出線。」

標準流浪