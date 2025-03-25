祖高域ATP 411W超越拿度

曾於邁阿密網球大師賽6度封王的祖高域，今屆以4號種子參戰一路過關斬將，昨日於第3圈以6比1及7比6（7比1）擊敗阿根廷球手卡拉比利，晉級16強，並累積411場勝仗，打破西班牙傳奇拿度於ATP 1000級別賽事的最多勝場紀錄，成績斐然。

想贏大滿貫多過做「一哥」 這位塞爾維亞球王曾保持「世界第一」頭銜超過400周，因此他賽後坦言，追逐「世一」已經不是主要目標，而是更想在大型賽事中取得勝利︰「老實說，現階段的情況可能與幾年前或我職業生涯的大部分時間不同，我很高興贏得大滿貫或大型錦標賽，而不是成為世界第一的頭銜，這對我來說很重要。」

值得一提，祖高域的職業生涯單打冠軍總數為99個，僅次於美國名宿干納斯（109個）和「瑞士天王」費達拿（103個），要追逐這紀錄亦非不可能，對此祖高域表示︰「如果能打破這紀錄絕對是一件令人驚嘆的事，但要實現則會非常困難，我會逐步往前，雖然不知道要比賽多久，但讓我們拭目以待！」